Важная информация для инвалидов и льготных категорий граждан СО
12 декабря 2018 15:57
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С 1 января 2019 года полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, входящими в федеральный перечень, и льготных категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом к месту лечения и обратно будут осуществляться ГУ Самарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ).
Комплексные центры социальной защиты населения будут вести прием заявлений от граждан до последнего рабочего дня 2018 года. Документы по неисполненным заявкам будут переданы Самарскому отделению ФСС РФ для обеспечения заявок.
С 2019 года подать заявление на получение указанных услуг можно будет в филиалах Самарского отделения ФСС РФ, в ближайшем офисе многофункционального центра (МФЦ), а также через Единый портал государственных услуг.
Адрес Самарского отделения ФСС РФ: 443010, г. Самара, ул. Шостаковича, д. 3. Время работы: понедельник – четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 16-45. Телефоны «горячей линии»: (846) 332-54-63 – общая информация, (846) 332-77-55, (846) 339-30-07 – правовые консультации, (846) 339-36-97, (846) 339-36-98 – сверка списков получателей.
Адрес электронной почты: info@ro63.fss.ru
Вся необходимая информация размещена на официальных сайтах ФСС РФ: r63.fss.ru и министерства: minsocdem.samregion.ru.
Обращаем внимание, что компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно Административным регламентом предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно не предусмотрена, передает пресс-служба облправительства.
Комплексные центры социальной защиты населения будут вести прием заявлений от граждан до последнего рабочего дня 2018 года. Документы по неисполненным заявкам будут переданы Самарскому отделению ФСС РФ для обеспечения заявок.
С 2019 года подать заявление на получение указанных услуг можно будет в филиалах Самарского отделения ФСС РФ, в ближайшем офисе многофункционального центра (МФЦ), а также через Единый портал государственных услуг.
Адрес Самарского отделения ФСС РФ: 443010, г. Самара, ул. Шостаковича, д. 3. Время работы: понедельник – четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 16-45. Телефоны «горячей линии»: (846) 332-54-63 – общая информация, (846) 332-77-55, (846) 339-30-07 – правовые консультации, (846) 339-36-97, (846) 339-36-98 – сверка списков получателей.
Адрес электронной почты: info@ro63.fss.ru
Вся необходимая информация размещена на официальных сайтах ФСС РФ: r63.fss.ru и министерства: minsocdem.samregion.ru.
Обращаем внимание, что компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно Административным регламентом предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно не предусмотрена, передает пресс-служба облправительства.
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