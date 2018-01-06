Ваши деньги. Что будет с роумингом в январе?

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«ФАС требовала у мобильных операторов отменить внутрисетевой роуминг. И власти обещали, что в 2018 году его не будет. Сейчас конец года, а ничего не изменилось. Объясните, что происходит и что будет с роумингом в новом году?»Илья, Московская областьПочему мобильные операторы не выполняют требование ФАС и не отменяют национальный роуминг, а также что будет дальше, объясняет мобильный аналитик Эльдар Муртазин:– Прошлым летом Федеральная антимонопольная служба потребовала у операторов «большой четверки» изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране и в домашнем регионе, исключить необоснованную разницу цен. Срок выполнения операторами предписания истек 15 декабря 2017 года.На самом деле отмена внутрисетевого роуминга, чего добивается ФАС, приведет к повышению цен на услуги связи. Эти действия скорее во вред потребителям, чем на пользу. К тому же уже сейчас каждый может выбрать для себя удобный тарифный план, если он много путешествует. Но таких людей меньшинство, и повышать из-за них цены на мобильную связь странно.В начале года ФАС уходит на каникулы, и переговоры с мобильными операторами возобновятся в конце января – начале февраля. До этого никаких изменений быть не может. Операторы уже сделали свои предложения ФАС. Они предлагают тарифные планы и опции, которые позволяют экономить при поездках внутри страны. Получается, что ФАС делает вид, будто что-то изменилось, а мобильные операторы – что Антимонопольная служба чего-то добилась.