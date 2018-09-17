Варить — женская работа! Как 19-летняя москвичка стала лучшим сварщиком России

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Девушка сварщик? Да! Лучший в России. И чтобы это доказать, москвичка в августе отправилась в Южно-Сахалинск, где и проходил чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills для молодых людей от 18 до 22 лет. О триумфе студентки Академии транспорта Московского государственного университета путей сообщения рассказали в том числе в "твиттере" "Росатома".Конечно, Диана не с детства мечтала о столь необычном занятии— в школе она занималась народными танцами, после девятого класса поступила в колледж на специальность "Монтаж и проектирование систем отопления, снабжения и вентиляция". Решила стать проектировщиком, как и её бабушка.Но судьба распорядилась по-другому. Там она попала на сварочную практику. Студентка взяла в руки горелку, и... у неё отлично получилось с ней справляться. Её умения заметил мастер и посоветовал присмотреться к сварочному делу получше, пишет kp.ru.Диана рассказала о своём новом увлечении маме, но та сначала была в шоке. Это совсем не те слова, которых ждёшь от дочери-подростка. Тем не менее девушка стала заниматься этим "мужским" делом и посвятила оттачиванию навыков целых три года.Швы получались всё лучше и лучше, мастерство росло. И сейчас у представительницы сурового увлечения уже пятый разряд из шести возможных. Причём обычно сварщики учатся пять — десять лет, чтобы достичь таких результатов.По словам девушки, сначала парни-коллеги на неё реагируют очень сдержанно и не всегда готовы оказать радушный приём. Но потом они признают в ней в первую очередь специалиста, и всё идёт хорошо. Дальше Диана собирается работать мастером производственного обучения по сварке. И теперь родственники готовы поддержать мастерицу в выборе суровой, но прекрасной профессии.Фото: соцсети