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Новости /  Общество /  Социум  

Вариантов будущей судьбы стены на площади Славы получилось всего два

15 марта 2018 21:12
162
Какую силу будут иметь итоги этого голосования, в документах не говорится.
Как передает «СО» ОНЛАЙН , мэрия Самары, утвердила содержание бюллетеня для референдума о судьбе стены на площади Славы. В листке будет всего два варианта: «Оставить подпорную стену такой, как есть» и «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование по этому вопросу назначено на 18 марта.

Опрос о судьбе стены будет проходить с 8.00 до 19.00. Проголосовать смогут только жители Самары, предъявив паспорт. Елене Лапушкиной итоговый протокол предоставят до 22 марта. Какую силу будут иметь итоги этого голосования, в документах не говорится.


Фото: «СО» ОНЛАЙН 


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Комментарии



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