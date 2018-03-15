Вариантов будущей судьбы стены на площади Славы получилось всего два

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В листке будет всего два варианта: «Оставить подпорную стену такой, как есть» и «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование по этому вопросу назначено на 18 марта.Опрос о судьбе стены будет проходить с 8.00 до 19.00. Проголосовать смогут только жители Самары, предъявив паспорт. Елене Лапушкиной итоговый протокол предоставят до 22 марта. Какую силу будут иметь итоги этого голосования, в документах не говорится.Фото: «СО» ОНЛАЙН