Валентина Матвиенко поздравила Дмитрия Азарова с избранием и вступлением в должность Губернатора Самарской области

14

Первый заместитель председателя Комитета СФ РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севераозвучил поздравления от лица Председателя Совета Федерации"Поздравляю Вас с избранием и вступлением в должность Губернатора Самарской области. Уверена, что Ваши авторитет, талант руководителя, знание проблем СО, умение принимать взвешенные решения будут способствовать укреплению Российской государственности, развитию экономического потенциала региона,повышению благосостояния его жителей. Надеюсь,что сотрудничество Совета Федерации с органами государственной власти СО будет и впредь конструктивным и плодотворным. Желаю Вам успехов в работе на высоком государственном посту", - отметила Валентина Матвиенко, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: соцсети