Валентина Логинова из Самары вошла в девятку сильнейших юных чтецов России

из Самары вошла в девятку сильнейших юных чтецов России – она выступила в суперфинале самого масштабного литературного проекта страны – конкурса «Живая классика».«Хочу пожелать всем ребятам, кто будет принимать участие в конкурсе в следующем году, верить в себя! Это самое главное. Если есть вера, то у вас все получится! – рассказывает Валентина Логинова. – Программа в Москве была насыщенная, мне больше всего запомнилась экскурсия в Кремль. Это была моя мечта – побывать в Москве! Когда я попала на Красную площадь, то у меня перехватило дыхание. Конечно, в следующем году буду участвовать снова!», сообщает пресс-служба конкурса «Живая классика».