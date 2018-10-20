ВЦИОМ подвел итоги исследования отношения россиян к Конкурсу "Лидеры России"
20 октября 2018 15:46
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Большинство наших сограждан (82%) поддерживают проведение конкурса «Лидеры России». Более того, среди людей, которые знают о конкурсе, эта доля составляет 90%. Обратного мнения придерживаются лишь 5% опрошенных (2% среди знающих о конкурсе). Ещё 82% респондентов считают, что такие конкурсы нужны нашей стране.
Каждый второй (51%) опрошенный, слышавший о конкурсе, утверждает, что победителей «Лидеров России» определяют объективно и честно. Среди 18-24-летних эта доля выше – 68%.
Более половины россиян (58%) полагают, что у жителей столиц и крупных городов больше шансов стать победителем конкурса. Тогда как среди возрастных групп подобного мнения не наблюдается: 51% участников опроса утверждают, что шансы равны как у молодых людей, так и у людей старшего поколения.
Большинство респондентов воспринимают конкурс «Лидеры России» в качестве социального лифта. Так, 80% опрошенных полагают, что конкурс способствует профессиональному росту участников опроса. Ещё 79% наших сограждан сказали, что «Лидеры России» способствуют более быстрому продвижению по карьерной лестнице.
Подробнее с результатами опроса можно ознакомиться в презентации.
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