ВТБ оценил число россиян с доходами выше 120–150 тыс. руб. в месяц в 1,3 млн человек — это всего 0,9% населения страны
31 марта 2018 18:59
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Уровень доходов населения для ВТБ анализировала исследовательская компания MARC Russia. Как пояснили РБК в компании, исследование проводилось методом случайного интервью. Были опрошены около 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 69 лет более чем в 100 городах, рассказал РБК управляющий директор MARC Russia Борис Хатуцкий. «Помимо доходов мы оценивали остатки на счетах/картах, траты», — добавил он. Также учитывалось наличие иждивенцев.
В ВТБ состоятельных россиян в маркетинговых целях разделили на три категории. В первую входят москвичи с доходами выше 150 тыс., но ниже 200 тыс. руб. в месяц, а также жители остальных регионов с ежемесячными доходами от 120 тыс. до 150 тыс. руб. Во вторую категорию были отнесены россияне с доходами выше 200 тыс. руб. в месяц в Москве и выше 150 тыс. руб. в регионах (верхний порог для этой группы определяется не ежемесячным доходом, а располагаемым состоянием в 30–50 млн руб.). Третью категорию составляют так называемые ультрахайнеты (порог входа 30–50 млн руб.), рассказал на брифинге руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. На долю первой категории приходится 700 тыс. человек, второй — 400 тыс., третьей — 200 тыс., следует из расчетов ВТБ.
По итогам первого квартала 2018 года у ВТБ насчитывалось 430 тыс. привилегированных клиентов, их вложения составляли 1,3 трлн руб. (36% от портфеля физических лиц). Средний объем средств, размещенных одним состоятельным клиентом, — около 3 млн руб.
Росстат не публикует отдельную статистику по доходам состоятельных граждан: категорию с самыми высокими доходами федеральная служба считает от 70 тыс. руб. в месяц и выше. Согласно официальным данным, по итогам 2016 года на таких граждан приходилось 7,2% населения, или 4,9 млн человек (данные за 2017 год не опубликованы).
С учетом факта, что, по данным Росстата, средний доход населения России в 2017 году составил 31475 руб. в месяц, а среднемесячная зарплата — 39085 руб., человек с доходом более 120 тыс. руб. вполне может считаться состоятельным, рассуждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В отличие от показателей числа малоимущих или бедных (когда среднедушевой доход ниже прожиточного минимума), показатель нижней границы состоятельности и методология его расчета в России не установлены, пояснила РБК заведующая лабораторией института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. По мнению эксперта, в этом случае объективных оценок в принципе быть не может — каждое исследование и расчет являются экспертными оценками. «Это то же самое, что давать оценку доли среднего класса — у каждого исследования своя методология, поэтому оценки могут быть разные», — говорит она.
Управляющий директор по розничным продажам и работе с клиентами УК «Система Капитал» Марина Ярош соглашается, что отнесение клиентов к состоятельным весьма условно. Любая сегментация делается с целью определения продуктового ряда, набора активностей и уровня консультантов для работы с каждым из выделенных сегментов. «При этом зачастую, если задать вопрос самому клиенту, его оценка собственного уровня благосостояния разойдется с оценкой банка», — уточнила Марина Ярош. По ее мнению, объявляя клиентов с чеком 120–150 тыс. руб. состоятельными, организация, вероятно, ставит задачу по развитию продаж услуг и сервисов сегменту, с которым ранее не велось активной работы, так как он относился к массовому.
Определения состоятельных клиентов сильно разнятся не только в разных странах, но и в разных банках в пределах одной страны. В банках с развитой системой обслуживания премиальных клиентов, как правило, выделяются три признака состоятельности клиента: доход от 120–180 тыс. руб. в зависимости от региона и банка, общая сумма счетов и депозитов в банке 500 тыс. — 2 млн руб., а также наличие премиальной карты категории вроде Master Card World Black Edition или премиального пакета обслуживания, сказал РБК управляющий директор по маркетингу УК «Система Капитал» Андрей Бессонов.
Исследования рынка доходных сегментов обычно делают крупные банки, и большинство оценок варьируется от 1 до 2% населения, так что оценку ВТБ в 1,3 млн состоятельных россиян можно отнести к консервативным. «Она соответствует учету только белых доходов, в то время как в регионах существенная доля людей с подобным уровнем дохода получают его полностью или частично неофициально», — подчеркнул Бессонов.
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