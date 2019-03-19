ВС разъяснил, когда водитель не обязан уступать всем дорогу при выезде со двора
19 марта 2019 18:34
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ДТП произошло в феврале прошлого года в Перми. Водитель выезжала на своем автомобиле из двора на улицу с односторонним движением. На выезде были установлены дорожные знаки: «Выезд на дорогу с односторонним движением» и «Уступите дорогу». Пропустив всех, водитель выехала на дорогу, но в нее врезался водитель, ехавший по дороге в противоположном направлении.
Когда на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, они оформили протокол в отношении второго водителя за езду по встречной полосе и на первого водителя: девушку наказали за то, что она не пропустила этот автомобиль. Штраф за это нарушение составил 500 рублей.
Но женщину это не устроило. Она попробовала обжаловать постановление в суде. Вначале был районный суд, затем краевой, после зампред Пермского краевого суда согласился с решением предыдущих инстанций. В итоге водитель обратилась в Верховный суд РФ.
В Верховном суде приняли решение в пользу водителя. Судья напомнил о пункте ПДД, по которому при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен пропускать ТС и пешеходов, движущихся по ней. Уступить дорогу, значит, что он не должен «начинать, возобновлять или продолжать движение или другой маневр, если он вынудит других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить скорость или направление движения». В этом пункте ключевой является фраза «имеющих по отношению к нему преимущество». А преимущество согласно ПДД – право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. То есть водитель, которые ехал во встречном направлении, не имел преимущества. В результате решения всех предыдущих судебных инстанций были отменены, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на kolesa.ru.
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