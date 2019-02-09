ВОЗ впервые признала отказы от вакцинации против кори одной из ключевых угроз человечеству
9 февраля 2019 23:26
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Ничего смешного
Даже относительно простая форма кори опасна для здоровья любого человека. Особенно тяжело болезнь могут переносить дети: воспаление слизистой, неприятная сыпь, от которой не помогают противовоспалительные кремы, и проблемы с дыханием — такое испытание могут выдержать не все. Врачи-инфекционисты отмечают, что средний срок действия вакцины против кори не превышает 22–23 лет и в группе риска после вспышки заболевания могут оказаться не только дети, но и взрослые.
При этом неполноценное лечение может спровоцировать различные осложнения. Согласно данным ВОЗ, чаще всего они развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьёзные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекция, приводящая к отёку головного мозга), тяжёлую диарею и связанную с ней дегидратацию организма, ушные инфекции и тяжёлые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Тяжёлое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.
"Инфекционная вечеринка"
Главное заблуждение, что "корью можно просто переболеть", может в буквальном смысле стоить жизни. Невакцинированные дети раннего возраста, согласно отчёту ВОЗ, подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход. Невакцинированные беременные женщины также подвергаются риску. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета, — тот, кто не был вакцинирован или не выработал иммунитет после вакцинации.
В то время, когда о прививках от кори не шло и речи, в моду вошли так называемые инфекционные вечеринки, на которые к больным людям приглашались люди здоровые. Якобы с целью "как можно скорее переболеть" и выработать иммунитет. Следует отметить, что корь, согласно официальным данным ВОЗ, является одной из самых заразных болезней в мире. Вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки.
Вирус остаётся активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Он может быть передан инфицированным человеком на протяжении периода времени, начинающегося за четыре дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через четыре дня после её появления. В XIX веке "инфекционная вечеринка" была одним из способов быстро переболеть корью, однако в XXI веке приглашение друзей с детьми на групповое заражение вполне можно сравнить с сознательным заражением венерическим заболеванием.
Антипрививочная секта
В связи с набирающей обороты антипрививочной истерией, связанной со вспышкой кори, нельзя не вспомнить и другой любопытный случай. 28 декабря 2018 года стало известно, что популярная американская журналистка — антипрививочница Брэ Пейтон (Bre Payton) — умерла от менингита, развившегося на фоне гриппа, от которого она призывала не прививаться. Несмотря на то что Пейтон удалось быстро госпитализировать, анализ на антитела показал, что в крови Пейтон содержался штамм H1N1 — смертельный вид гриппа, против которого, однако, давно разработана вакцина.
В пресс-службе компании "Инвитро" отметили, что корь — крайне сложное заболевание, которое требует немедленного лечения в инфекционном отделении.
"Обращение за лабораторными исследованиями происходит чаще всего в двух случаях — если есть потребность подтвердить положительный диагноз и отдифференцировать корь от других инфекционных заболеваний с подобной клинической картиной", - сообщает
пресс-служба компании "Инвитро".
Медики отмечают, что в этих случаях выполняется тест на антитела класса igM, но положительный результат может быть обнаружен не ранее четвёртого-пятого дня c момента появления сыпи.
Эта история может оказаться поучительной для всех матерей, черпающих сведения о вирусной активности и противовирусной терапии из Интернета. Любительницам ставить диагнозы на основе комментариев в "Инстаграме" следует помнить, что подобный подход едва не убил примерно две тысячи человек в (казалось бы) продвинутой Европе. Речь идёт об эпидемии, зафиксированной с февраля 2016-го по февраль 2017-го, когда число заболевших корью возросло с 17 человек (обычного, в общем-то, показателя) до 1995 случаев.
Заведующая инфекционным отделением врач-инфекционист Надежда Соколова в разговоре с Лайфом отметила, что отказ от вакцинации детей и взрослых — распространённое явление, которое зачастую приводит к более сложному и длительному лечению.
"Каждый пациент переносит корь по-разному. Всё зависит от особенностей организма и состояния иммунитета. В 15–20 процентах случаев это приводит к осложнениям — например, ларингиту и лимфадениту. Из-за чего сроки выздоровления затягиваются", - рассказала Надежда Соколова.
Адептам "антипрививочной секты" стоит знать и другое: в 2019 году ВОЗ впервые признала отказы от вакцинации против кори одной из ключевых угроз человечеству. Представители ВОЗ неоднократно отмечали, что сознательный отказ людей делать прививки — как себе, так и детям — сводит практически к нулю весь прогресс, достигнутый современной наукой и медициной в борьбе с особо опасными инфекциями. При этом "коревые вечеринки", как отмечают врачи-эпидемиологи, могут превратиться в бомбу замедленного действия в масштабах отдельно взятого региона. С одной стороны, мифотворчество относительно вакцинации сродни рассказам про плоскую Землю, с другой — на кону оказываются жизни детей, родители которых оказались слишком глупы и наивны.
P.S. На карте Лайфа вы можете проверить, находится ли ваш город или область в зоне риска, и самостоятельно принять решение, рискованно отпускать детей на день рождения к однокласснику или лучше переждать вспышку опасной болезни дома, избегая скопления людей.
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Комментарии
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