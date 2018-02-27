«ВАЗ» представил новую версию седана Lada Granta, объявлена цена

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С 1 марта дилеры волжан начнут прием заказов на новинку, она получила в названии приставку «City» (городская). Судя по имеющейся информации, никаких изменений в ходовой части нет, все отличия в дизайне и в отделке салона. В качестве основы для спецверсии взяли комплектацию Comfort. У всех Granta City будет 1.6-литровый двигатель на 87 лошадиных сил, агрегированный с 5-ступенчатой механической коробкой.Как полагают представители «АвтоВАЗа», у новинки по-настоящему «городской характер». Это впечатление должны поддерживать такие приметы, как: прострочка серебристой нитью на обшивке сидений, черные глянцевые вставки на дверях и передней панели, легкосплавные колеса диаметром 15 дюймов с дисками темно-серого цвета. На спинках передних сидений имеется вышитая надпись «City», а наружные зеркала и молдинги окрашены в цвет кузова.Что касается оснащения, следует упомянуть о кондиционере, подогреве передних сидений, аудиосистеме, обогреве и электроприводе наружных зеркал, двух подушках безопасности, терминале «Эра-Глонасс».Самое интересное — цена. Lada Granta City стоит 492 400 рублей, это на 18 тысяч дороже, чем аналогичная по оснащению комплектация Comfort с опциональным пакетом Multimedia. Интересно, что у версии Comfort имеется 7-дюймовый монохромный дисплей мультимедийки, а у машин серии «City» от этой сомнительной функции (в стиле давно ушедших 90-х) решили отказаться. Пока не ясно, заменит ли новая версия комплектацию Comfort, или же оба варианта будут продвигать параллельно.Очевидно, релиз новой городской «Гранты» это, по преимуществу, маркетинговый ход. Его цель — подогреть интерес к популярной модели, которая из-за возраста текущей генерации (и особенно из-за соседства с Vesta и XRAY) многими уже воспринимается как морально-устаревшая машина.В Тольятти близятся к концу разработка и испытания следующей генерации «Гранты», известно, что в дизайне будущего компакта «ВАЗа» будет использован новый корпоративный стиль с «X-элементами». Скорее всего, новая «Гранта» дебютирует на Московском Автосалоне в конце августа.