В зоне прилета самарского аэропорта может появиться duty free
26 сентября 2018 23:37
53
«Курумоч» вошел в перечень аэропортов, где могут открыть магазины беспошлинной торговли.
Проект постановления подготовил Минфин. Сейчас в «Курумоче» есть зона duty free, но только в зоне вылета, передает «СО» ОНЛАЙН.
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«Курумоч» вошел в перечень аэропортов, где могут открыть магазины беспошлинной торговли. Социум
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26 сентября 2018 23:37
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