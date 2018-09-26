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Новости /  Общество /  Социум  

В зоне прилета самарского аэропорта может появиться duty free

26 сентября 2018 23:37
53
«Курумоч» вошел в перечень аэропортов, где могут открыть магазины беспошлинной торговли.
В зоне прилета самарского аэропорта может появиться duty free.

«Курумоч» вошел в перечень аэропортов, где могут открыть магазины беспошлинной торговли.

Проект постановления подготовил Минфин. Сейчас в «Курумоче» есть зона duty free, но только в зоне вылета, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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