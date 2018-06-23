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Новости /  Общество /  Социум  

В жару самарские волонтеры польют водой всех желающих, которые придут на фан-зону

23 июня 2018 18:20
24
Зрители, которые придут на фан-зону, смогут принять «душ» и охладиться.
В Самаре установилась жаркая погода. Столбик термометра поднимается под +30 градусов.

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в ближайшие дни жара только усилится.

Зрители, которые придут на фан-зону, смогут принять «душ» и охладиться.

Волонтеры польют всех желающих водой, передает SMR_2018.
 
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Комментарии



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