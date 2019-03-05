В здании суда Жигулевска прошли учения судебных приставов СО

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Судебные приставы Самарской области отработали действия при возникновении в здании суда чрезвычайной ситуации. Работники Службы провели в здании Жигулевского районного суда тренировку по пожарной безопасности, в ходе которой был отработан алгоритм практическихдействий при возникновении возгорания.По сценарию, у запасного выхода из здания суда, где проходило заседание по громкому уголовному делу, произошло возгорание. Устроенно всё было сообщниками подсудимого, с целью дать тому возможность предпринять попытку побега.К проведению учений были привлечены сотрудники полиции, пожарной части и скорой помощи. Работники всех ведомств действовали в режиме условий, приближенных к реальным, чтобы в случае необходимости быть готовыми к любой непредвиденной ситуации.С поставленными в ходе учений задачами судебные приставы справились по оценке представителей ведомств на «отлично».Также в этот день, в рамках инструкторско-методических занятий была проверена меткость работников Службы и их знания в области порядка обеспечения безопасности судебных приставов-исполнителей при совершении исполнительных действий, при обеспечении порядка деятельности судов, а также в области порядка препровождения иностранных граждан до Центра временного содержания иностранных граждан, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области