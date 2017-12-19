В заключительном дне работы «Форума Действий» ОНФ принял участие Владимир Путин
19 декабря 2017 21:14
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Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов рассказал об интерактивной карте свалок. «Мы создали проект, который называется «Генеральная уборка». В нем мы следили за ходом исполнения реформы в сфере обращения с отходами, но основным элементом данного проекта стала именно карта свалок», - отметил Миронов. На вопрос Путина о том, сколько было выявлено таких объектов, Миронов ответил, что их более 15 тыс. По его словам, граждане сами наносили их на карту. Большинство из этих людей принимали участие и в субботниках, добавил Миронов.
Также президенту России представили итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», призванного объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики. Главе государства наглядно продемонстрировали «Карту убитых дорог» России, где видны регионы, которые учли замечания и пожелания своих граждан, а также регионы-аутсайдеры, в которых при многочисленных жалобах жителей на плохие дороги власти реагируют недостаточно оперативно. «Карта убитых дорог» дает наглядную информацию даже по самым отдаленным уголкам страны, позволяет экспертам ОНФ оперативно реагировать на сигналы от граждан, принимать решения и действовать», - сказал координатор проекта Александр Васильев.
Ярким и эмоциональным стало выступление координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светланы Калининой. Помимо впечатляющих итогов проекта, она рассказала о конкретных делах, которые проделали его эксперты. «Мы с помощью активистов нашей площадки сделали практически 2,8 тыс. новых дворов. Мы работали с жителями в тесном контакте: знаем каждого в лицо, и каждый знает нас по имени», - отметила Калинина.
«Молодежка ОНФ» работает всего 4 месяца, однако, как отметил координатор направления, депутат Госдумы Сергей Боярский, уже можно подводить некоторые итоги. В частности, он рассказал главе государства о всероссийском конкурсе «Образ будущего страны», в котором приняло участие более 10 тыс. человек. «Хочется отметить, что абсолютное большинство работ пронизаны духом оптимизма, патриотизма, верховенством духовных и нравственных ценностей, стремлением к самореализации и социальной справедливости. Общую идею всех работ мы сформулировали так: образ будущего страны напрямую зависит от поступков, стремлений и помыслов каждого гражданина вне зависимости от его возраста, профессии и социального статуса», - подчеркнул координатор молодежного направления. Помимо конкурса на интерактивной панели представитель «Молодежки ОНФ» представил главе государства и статистику интересов молодого поколения России. «Тут статистика по темам, и эта статистика должна заставить нас задуматься на тему о том, что и как мы делаем, в какой сфере», - оценил Путин. По его словам, «ясно, что поскольку в основном в конкурсе принимали участие школьники и студенты, их больше всего интересует образование».
Затем Владимир Путин выступил с заключительной речью, в которой высоко оценил и поддержал проводимую Народным фронтом работу. Он подчеркнул, что главное предназначение Народного фронта – помогать людям, отстаивать правду и справедливость. «Я действительно очень рад быть сегодня вместе с вами на форуме Общероссийского народного фронта. И прежде всего, хочу поблагодарить вас за активную, плодотворную работу. Сейчас только с вашими коллегами мы обсуждали некоторые проекты, которые вы реализуете. Именно для такой совместной работы в интересах России, ее граждан мы создавали Народный фронт», - отметил Путин.
В этом году форум стал самым масштабным за всю историю ОНФ, он насчитывал более 4 тыс. участников со всей России. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты. В первый день работы форума 18 декабря работа шла на шести площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ», где собравшиеся обменивались мнениями по широкому кругу вопросов и предлагали свои решения озвученных проблем. Сегодня уже на основе прошедших дискуссий были сформулированы соответствующие предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан, сообщает пресс-служба ОНФ.
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