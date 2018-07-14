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Новости /  Общество /  Социум  

В выходные слушаем духовой оркестр в Струковском саду

14 июля 2018 16:56
219
Наряду с фольклорными и эстрадными миниатюрами оркестр исполняет фрагменты симфоний, музыку из оперных и балетных спектаклей.
В субботу и воскресенье, 14 и 15 июля, в 18:00 в обновленном Струковском саду пройдут концерты муниципального духового оркестра. Наряду с фольклорными и эстрадными миниатюрами оркестр исполняет фрагменты симфоний, музыку из оперных и балетных спектаклей, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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