В выходные самарцев приглашают на торжественное открытие катков в парках и на набережной

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Стоит отметить, что в этом году катки заливают в четырех парках Самары. В парке Юрия Гагарина уже залиты ледовые дорожки, но официальное открытие запланировано на 25 декабря,в 18:00. Впервые заливают новую хоккейную коробку и дорожки в открывшемся после ремонта парке 50-летия Октября, официальное открытие новогоднего комплекса там запланировано на 26 декабря, в 18:00. Во всех парках организован прокат и заточка коньков.Кроме того, в субботу 22 декабря состоится долгожданное открытие ледового катка на набережной реки Волга. В 14:00 всех приглашают на семейный праздник и торжественную церемонию открытия. На набережной залиты ледовые дорожки от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. Праздничная программа развернется около ресторана «Перчини» по адресу Волжский проспект, 12.На празднике вас ждут:-веселые игры со сказочными героями;-поздравления от Деда Мороза и Снегурочки;-конкурсы и подарки;-ледовые забавы и спортивные состязания;-танцевальный флешмоб;-фотосессия на катке;-вкусные угощения и горячие напитки.Мероприятие завершится театрализованным представлением от уличного театра «Пластилиновый дождь». Вход свободный, на катке есть прокат коньков, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары