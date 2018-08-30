В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября

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18:00-19:00 - Выступление группы «Джаз Вояж» муниципальный концертный Духовой оркестр (ул. Куйбышева, 68/70).19:00-21:00 – Концертная программа от Детской центральной музыкальной школы (ул. Куйбышева, 118/120).18:00-21:00 – Централизованная система детских библиотек города Самары в сквере «Три вяза» (ул. Куйбышева/ул. Некрасовская) приглашает гостей мероприятия посетить интерактивные площадки «Без гаджетов» (подвижные игры для детей «Море волнуется»,«Ручеек», «Камушки», «Глухой телефон», «Жмурки», «Садовник») и «На литературной волне» (литературные викторины, конкурс чтецов;литературные гадания), а также мастер-классы «Креативный скрапбукинг», «Народная кукла», «Самара пазл».19:00-21:00 – Семейно-краеведческий квест «Загадки старой улицы» и выставка рисунков на асфальте «Все краски улицы» от Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95).19:00-21:00 - Самарский литературный музей им. М.Горького, филиал «Горький Центр» приглашает посетить поэтические чтения от «Вестника современного искусства «Цирк Олимп»: перфоманс Сергея Лейбграда и выступление Ирины Саморуковой, принять участие в проекте "Читатель в городе": презентация "Книжной лавки" (ул. Куйбышева, 113).19:00-21:00 - Самарская областная федерация капоэйры и Школа ABADÁ-CAPOEIRA представят бразильский вид боевого искусства капоэйра (ул. Куйбышева, 129).19:00-22:00 - Выступление танцевального коллектива «Та-Ис» (ул. Куйбышева, 68/70).19:30-22:00 - Шоу бразильских барабанов от школы «Самбара» (пересечение с улицей Красноармейской). Барабанный оркестр,исполняющий фестивальную музыку с карнавалов Рио-де-Жанейро.19:30-22:00 - Выступление танцевального коллектива «Бруклин» от школы танцев «Бруклин» (пересечение с улицей Ленинградской).19:30-23:00 - Выступление танцевального коллектива «Dance&Live» от студии танцев «Dance&Live» (ул. Куйбышева, 103).Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина проведет брейн-ринг на улице Куйбышева в районе ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой.