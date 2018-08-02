В выходные дни на улице Куйбышева в Самаре представят культурно-развлекательную программу
2 августа 2018 21:00
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Приглашаем жителей и гостей Самары провести время в компании творческих коллективов губернии. Подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.
4 августа:
- возле ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, д.105) в 14.00 начинает работу фотовыставка «Самарские судьбы в российском
кинематографе», а с 17.00 - интерактив с прохожими на тему выставки;
- 19.30 – 22.00 – шоу бразильских барабанов (пересечение с ул. Красноармейская);
- 19.30 – 22.00 – выступление танцевального коллектива «Бруклин» (пересечение с ул. Ленинградской);
- 19.30 – 23.00 – выступление танцевального коллектива «Danse&Live» (ул. Куйбышева, 103);
- 19.00 – 21.00 – работа художников-шаржистов (ул. Куйбышева);
- 19.00 – 21.00 – выступление муниципального духового оркестра (проход от пл. Революции до Струковского сада, концерт);
- 19.00 – 21.00 – интерактивная площадка «Как пройти в библиотеку» (ул. Куйбышева, 95);
- 19.00 – 21.00 – лекторий с элементами интерактива по истории поэзии (ул.Куйбышева, 113);
- 18.00 – 21.00 – литературно-музыкальная композиция «Диалоги о любви», «Литературные классики на асфальте»: викторина по русской литературе, программа по скорочтению «#ПрочиТаймЛето», открытый микрофон;
- 19.00 – 21.00 – мастер-класс и открытая тренировка по жонглированию, передает пресс-служба облправительства.
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