В выходные дни на улице Куйбышева в Самаре представят культурно-развлекательную программу

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Приглашаем жителей и гостей Самары провести время в компании творческих коллективов губернии. Подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.- возле ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, д.105) в 14.00 начинает работу фотовыставка «Самарские судьбы в российскомкинематографе», а с 17.00 - интерактив с прохожими на тему выставки;- 19.30 – 22.00 – шоу бразильских барабанов (пересечение с ул. Красноармейская);- 19.30 – 22.00 – выступление танцевального коллектива «Бруклин» (пересечение с ул. Ленинградской);- 19.30 – 23.00 – выступление танцевального коллектива «Danse&Live» (ул. Куйбышева, 103);- 19.00 – 21.00 – работа художников-шаржистов (ул. Куйбышева);- 19.00 – 21.00 – выступление муниципального духового оркестра (проход от пл. Революции до Струковского сада, концерт);- 19.00 – 21.00 – интерактивная площадка «Как пройти в библиотеку» (ул. Куйбышева, 95);- 19.00 – 21.00 – лекторий с элементами интерактива по истории поэзии (ул.Куйбышева, 113);- 18.00 – 21.00 – литературно-музыкальная композиция «Диалоги о любви», «Литературные классики на асфальте»: викторина по русской литературе, программа по скорочтению «#ПрочиТаймЛето», открытый микрофон;- 19.00 – 21.00 – мастер-класс и открытая тренировка по жонглированию, передает пресс-служба облправительства.