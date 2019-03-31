В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову
31 марта 2019 16:29
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"Проклят висящий на древе"
В христианстве крест — символ человеческого спасения, потому что за грехи всех людей на нем умер Христос. Какая смерть Его ожидает, предсказывали еще ветхозаветные пророки.
Говоря о распятии Спасителя, известный миссионер протоиерей Олег Стеняев замечает, что, с одной стороны, Христос сам "промыслительно избрал" для себя эту смерть. И это связано с тем, что в Писании сказано: "Проклят висящий на древе". Христос, напоминает Стеняев, "взял на себя проклятие всех наших грехов и всех наших преступлений".
"С другой стороны, дьявол знает Писание, и он все сделал для того, чтобы Христа распяли и чтобы он оказался бы под проклятием этого текста — "проклят висящий на древе". Но когда Христос повис на древе, дьявол, который очень чуток ко грехам, вдруг ощутил, что там, на древе, оказались все грехи рода человеческого. Потому что Христос, будучи не только человеком, но и Богом, как Бог одновременно присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства", — объясняет миссионер.
Спаситель взял на себя грехи тех людей, которые жили до Него, начиная от Адама, и тех, которые даже еще не появились на свет, но которым предстоит родиться и согрешить, — если Господь продолжит существование этого мира, добавляет священник. Грехи этих людей тоже искуплены Христом. "Только Божество способно сообщить такое универсальное значение жертве", — подчеркивает собеседник агентства.
Смерть на кресте всегда была одной из самых мучительных. Архиепископ Аверкий (Таушев) в своем "Руководстве к изучению Священного Писания Нового Завета" обращает внимание на то, что страдания распятых были столь велики и длительны (иногда несчастные висели на крестах, не умирая, по несколько суток), что эта казнь применялась лишь к самым страшным преступникам и считалась самой ужасной и позорной.
Распятый человек, руки и ноги которого были прибиты гвоздями, погибал в страшных конвульсиях, задыхался, его мускулы сводила мучительная судорога, язвы от гвоздей раздирались под тяжестью тела. К тому же казнимого томила невыносимая жажда из-за жары…
Византийский богослов XII века Евфимий Зигабен, толкуя то место Евангелия, где подстрекаемые первосвященниками и книжниками иудеи требуют от римского прокуратора Понтия Пилата предать Иисуса на распятие, отмечал, что они говорили не "да будет убит", но "да будет распят" — "дабы и самый род смерти показывал в нем злодея". Такова была ненависть тогдашних духовных лидеров — книжников и фарисеев — к Тому, Кто словом и делом обличал их лицемерие, эгоизм и нелюбовь к Богу и людям.
Именно этой смерти и подвергли Христа, и ее же приняли потом многие Его последователи. Святой апостол Петр по собственной просьбе был распят вниз головой, поскольку считал, что он недостоин подвергнуться той же казни, которую претерпел Господь.
"Крестная" смерть на арене
Осенять себя крестным знамением и носить с собой крестик начали еще древние христиане — когда в эпоху гонений их приговаривали к казни на арене римского цирка. Кстати, такая же страшная участь — быть растерзанными дикими зверями — ожидала, по законам империи, беглых рабов, убийц родителей и детоубийц. Верующие во Христа отличались тем, что не теряли присутствия духа: в ожидании, когда на них выпустят львов или тигров, прямо на арене пели псалмы и проповедовали.
"Я пшеница Божия, пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым… Ни видимое, ни невидимое — ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня — только бы достигнуть мне Христа", — писал в своем послании к римлянам перед казнью священномученик Игнатий Богоносец.
В античном мире ценили мужество не отступавших перед самыми жестокими мучениями христиан, среди которых было немало девушек и детей. Видя их стойкость, многие язычники обращались в христианскую веру.
"Тогда гонители стали вырезать языки у христиан и выбрасывали их в таком состоянии на арену… И когда христиане уже не могли свидетельствовать, что они за Христа страдают, они поднимали руки крестообразно, также брали с собой и какие-то палочки, соединяли их и показывали знак креста — а весь Рим знал, что христиане верят в распятого Бога, — и становилось очевидно, что это не детоубийцы и не отцеубийцы, и не беглые рабы, а те, кто верит в Христа и ради Него страдают", — говорит Олег Стеняев.
Традиция несения креста в руке, возникшая в период гонений на первохристиан, со временем превратилась в обычай ношения маленького нательного крестика. Каждый верующий почитает это орудие казни Спасителя, потому что на нем были искуплены все грехи человечества, в том числе и его самого. "Для нас смерть Иисуса на кресте — это самое значительное доказательство Божественной любви", — замечает отец Олег.
И в богослужебных текстах говорится прежде всего о жизнеутверждающем значении поклонения кресту: "Православная церковь посредине Четыредесятницы выносит на поклонение Животворящий Крест, услаждая пост для верующих и насыщая духовную жажду христиан".
"Через всю жизнь"
К ученикам и народу Иисус Христос обращался со словами: "Возьми крест свой и следуй за Мною". Перед казнью на кресте осужденный нес на себе орудие мучений и смерти. По учению Церкви, у каждого христианина в жизни есть его собственный крест. И если он будет нести его терпеливо и с благодарностью Богу, тогда сможет спастись — "наследовать", то есть обрести Царство Небесное, или, как принято говорить в народе, "попасть в рай".
Известный многим православным верующим духовник Псково-Печерского монастыря, схиигумен Савва (Остапенко, 1898-1980) с сожалением признавал, что некоторые понимают крест как "что-то непонятное, тягостное, извне приходящее", но это неверно.
"Взятие Креста Христова, — писал он в своих письмах духовным чадам, — есть готовность и окрыленность свободной воли самого человека на борьбу за Божию правду и в своей душе, и в мире. Нелегко человеку бороться за любовь, правду и чистоту на этой земле. Все словно осуждает, срывает, обессиливает наш порыв к добру и внутри нас, и вовне… Но человек верующий несет этот порыв через всю свою жизнь. Это и есть его крест".
Тот же, кто отказывается нести светлый и спасающий крест Христовой правды, по словам схиигумена, принужден нести "безнадежный разбойничий крест своих страстей, злых дел и их следствий". Этот крест, пояснял он, — как крест одного из двух разбойников, распятых с Иисусом на Голгофе, который так и не покаялся перед Спасителем, не осознал своей греховности и продолжал даже на кресте поносить Христа.
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"Новое отношение к ближним"
Накануне воскресного дня во время вечернего богослужения из алтаря на середину храма торжественно выносится распятие и остается там всю неделю. Традиция особого чина поклонения Кресту Христову восходит еще к первым векам христианства.
При этом и святые отцы Церкви, и близкие нам по времени новомученики XX века напоминают: внешнее поклонение — не главное, нельзя только словесно почитать крест. Речь идет о том, чтобы прежде всего "делом поклоняться" Христу распятому.
"Истинное поклонение Кресту начинается с той минуты, когда мы хоть немного, хоть чуть-чуть начинаем работать над своею душою, бороться со своими страстями — завистью, гордостью, гневом; когда мы начинаем работать над тем, чтобы родилось в нас новое отношение к нашим ближним. Потому что отношение к ближним и есть подлинное дело, для которого пришел Христос. Это и есть настоящий подвиг, это и есть христианство", — говорил в одной из своих проповедей известный московский пастырь, священномученик Сергий Мечев, расстрелянный в 1942 году за активную церковную деятельность.
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