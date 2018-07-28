В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
28 июля 2018 19:35
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28 июля с 11:00 до 16:00 в Куйбышевском районе Самары на ул. Пугачевский тракт в одном из дворов прошли «Открытые мастерские»,где все желающие смогли своими руками смастерить из дерева дворовые конструкции. Такие районные фестивали - важная часть реализации нового городского проекта благоустройства «Твой конструктор двора». Жители объединяются вместе с соседями и делают что-то полезное для своего общего дома,двора.
Жители Куйбышевского района с удовольствием попробовали свои силы в изготовлении деревянных изделий: скамеек, скульптур. Площадка привлекала внимание и детей,и взрослых.
«На прошлой неделе работа открытых мастерских прошла в Загородном парке, а уже спустя неделю мастер-классы в районах начали именно с Куйбышевского района. У нас много жителей, которые принимают активное участие в субботниках, месячниках по благоустройству, так что есть все шансы получить главный приз-средства на благоустройство дворов», - отметил глава Куйбышевского внутригородского района Самары Александр Моргун.
«Мне показался интересным сам формат открытых мастерских. Сама я первый раз работала лобзиком, мне понравилось. Конечно, хотелось бы, чтобы в моем дворе появились такие деревянные фигуры», - говорит Анастасия Чипирова, девушка приехала с Сухой Самаки,чтобы принять участие в фестивале и научилась мастерить лобзиком.
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе по адресу Квартал 4, д. 22-24.
Районные фестивали «Открытые мастерские» до конца лета пройдут во всех районах города. Плотники, столяры научат всех желающих работать с деревом, все, что будет изготовлено во время фестивалей, установят во дворах.
Также, на районных мероприятиях представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители смогут «собрать» проект своего двора.
Новый городской проект по благоустройству «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.
Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство, передает пресс-служба администрации Самары.
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