В воинских эшелонах ЦВО вместо сухпайков военнослужащие Самарской области получат трехразовое горячее питание

243

В воинских эшелонах Центрального военного округа вместо сухпайков военнослужащим будут давать трехразовое горячее питание в вагонах-ресторанах.Первыми воспользоваться такой услугой смогли воинские подразделения из Самарской области, которые отправились на этой неделе к месту выполнения учебно-боевых задач. Вместо сухпайков на обед они получили на выбор борщ, щи, суп гороховый, мясные блюда из птицы и говядины с гарниром. На завтрак им также на выбор будут даваться молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему. На ужин – в основном блюда из рыбы. В меню также включены свежие овощи, фрукты и десерты.Ранее горячим питанием в поезде обеспечивались только призывники, следовавшие к месту прохождения службы. Такая возможность для них была введена в ноябре 2016 года, сообщает пресс-служба ЦВО.