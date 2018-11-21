В усадьбе А.Толстого детей и родителей ждет незабываемый новогодний праздник
21 ноября 2018 16:34
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Сказка «На восток от Солнца, на запад от Луны» входит в сборник «Норвежских народных сказок», собранных и обработанных писателем Петером Кристеном Асбьернсеном. Долгие годы он путешествовал по норвежским хуторам и тщательно записывал предания, легенды и сказки, которые вечерами у очага рассказывали ему хозяева. В сказках писателя норвежская народная жизнь и природа воплотились в яркие и самобытные образы.
Актеры и режиссеры «Уместного театра» создадут необычное театральное действие. Атмосфера, созданная благодаря особой игре света, звука и пластике актеров перенесёт зрителей в далекий сказочный мир, где они вместе с главными героями преодолеют все препятствия на пути к мечте.
Стоимость билета:
- 550р. (без подарка)
- 700р. (с подарком).
Дети до 3-х лет проходят по одному билету с взрослым.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 332 -11 -22
Даты новогодних мероприятий:
Для индивидуальных посетителей: 23, 29, 30 декабря. 3 и 4 января.
Для организованных групп (30 - 35 человек) 2 сопровождающих взрослых бесплатно: 24, 25, 26, 27, 28 декабря.
Начало представлений: 11:00 и 14:00.
Примерная длительность: 1,30 мин, передает пресс-служба музея.
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