В управлении госохраны ОКН рассказали о дальнейшей судьбе дома с рухнувшей крышей в Самаре

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Под воздействием снеговой нагрузки произошло "складывание" стропильных конструкции двухскатной крыши здания при чём концы стропильных ног выдавили наружу мауэрлаги и часть кирпичной кладки карниза и верхней части фасадной стены.Конструкции крыши (стропила, обрешетки, кровельное покрытие) вместе со снегом плашмя упали на чердачное перекрытие, которое по счастью выдержало, не обрушилось, что позволило избежать человеческих жертв.С завтрашнего дня специализированная реставрационная кампания "Самарареставрация" приступает к обследованию здания и разработке проекта противоаварийных и консервационных работ.Хорошо, а люди где все это время жить будет он не уточнил?Пока им предложен пункт временного размещения, но все отказались и разместились по родственникам и друзьям. В понедельник будет встреча с жильцами, на которой будут предложены варианты жилья из маневренного фонда и будет решаться вопрос по социальным выплатам