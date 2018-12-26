В цирке прошла новогодняя ёлка для детей Самарской области

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«С приближением самого волшебного праздника все мы ждем чуда, а детки особенно. Пятый год подряд мы организуем такую масштабную новогоднюю ёлку. Значительную часть гостей составляют дети из многодетных и малообеспеченных семей, детки-инвалиды и сироты. А это как раз те ребята, с кем мы в течение года ведем тесную работу. Мы очень хотим, чтобы сегодняшний праздник подарил незабываемые эмоции и впечатления, которые надолго останутся в памяти ребят», - отметила важность этой традиции заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.В зале собралось больше двух тысяч ребят из всех городов и районов Самарской области. Для многих из них эта поездка стала настоящим новогодним чудом. Перед началом представления детей поздравили Дед Мороз со Снегурочкой. Гости увидели программу «Цирк на льду «Айсберг» - шоу с единственным в мире аттракционом дрессированных белых медведей, больших южно-американских попугаев, жонглёров на моноциклах, воздушных гимнастов, канатоходцев, мастеров фигурного катания, веселых клоунов и многое-многое другое в сопровождении светового и лазерного шоу последнего поколения. Также, маленьких зрителей порадовали мастера манежа и фигурного катания, жонглеры на моноциклах, музыкальные эксцентрики, веселые клоуны.По окончании мероприятия все дети получили сладкие новогодние подарки, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства