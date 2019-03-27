В центре особого внимания губернатора находятся обманутые дольщики

113

В 2018 году еще 4 объекта были исключены из реестра проблемных.С момента работы Дмитрия Азарова в должности главы региона свои права восстановили 1,5 тысячи жителей СО - участников долевого строительства."В 2019 году статуса "проблемных" должны лишиться ещё 8 объектов, будут восстановлены права не менее 800 обманутых дольщиков. Но нельзя считать ситуацию нормальной, когда местные администрации, выдававшие разрешения на строительство, самоустранились от решения проблемы" - отметил Дмитрий Азаров."Многие вопросы приходится решать в ручном управлении. Это зона ответственности Правительства СО, муниципалитетов, а не только губернатора и министра строительства", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Он напомнил о новом проектном финансировании, поручив минстрою СО контролировать застройщиков.Дмитрий Азаров поставил задачи минстрою СО:- перевести 50% документооборота с застройщиками в электронный вид;- выстроить работу с инвесторами от идеи до реализации проекта;- главному архитектору СО поручено определить границы исторического поселения Самары, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.