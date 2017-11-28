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В центре Самары появится новая скульптурная композиция - памятник Александрийским гусарам

28 ноября 2017 20:57
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Александрийский 5-й гусарский полк — полк армейской кавалерии Русской императорской армии существовал с 1776 года по 1918 годы. Последнем местом дислокации полка являлась Самара.
29 ноября в 18:00  у здания Дома офицеров Самарского гарнизона состоится торжественное открытие закладного камня на месте
возведения памятника Александрийским гусарам, который был презентован в Самаре 12 сентября 2017 года.

В церемонии примут участие представители Генерального штаба ВС РФ, Государственной думы РФ, правительства Самарской области, администрации города, военнослужащие и жители региона.

В 19:00 ч. в Доме офицеров состоится премьера художественно-документального фильма «Черные гусары».

***

Скульптура представляет собой всадника, который стоит возле коня. Монумент будет выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Его открытие запланировано на 12 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поддержал идею представителей Самарской области присвоить одной из воинских частей ЦВО в регионе почетное наименование Александрийская.

Командующий войсками ЦВО Владимир Зарудницкий отметил, что это предложение уже было рассмотрено военным советом округа и одобрено, был подготовлен пакет документов и согласован с центральными органами военного управления. Сейчас предложение находится на заключительной стадии рассмотрения.

Александрийский 5-й гусарский полк — полк армейской кавалерии Русской императорской армии существовал с 1776 года по 1918 годы.
Последнем местом дислокации полка являлась Самара, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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Александрийский 5-й гусарский полк — полк армейской кавалерии Русской императорской армии существовал с 1776 года по 1918 годы. Последнем местом дислокации полка являлась Самара.
В центре Самары появится новая скульптурная композиция - памятник Александрийским гусарам
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