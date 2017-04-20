В центре Самары ограничат движение в связи с проведением праздничного мероприятия «Поработал – отдохни!»
20 апреля 2017 16:04
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С 15:00 до 23:00 22 апреля будут закрыты участки на площади им. В.В. Куйбышева, по ул. Чапаевская на участке от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича на участке от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
В указанное время автобусные маршруты № 24 и № 92 проследуют в объезд: по ул. Галактионовская, ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.
Кроме того, с 20:00 21 апреля до 23:00 22 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская, по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Приглашаем всех неравнодушных граждан 22 апреля присоединиться к общегородскому субботнику, который проводится в рамках традиционного месячника по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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