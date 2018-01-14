В центре "Кириллица" на встрече с православными организациями Дмитрий Азаров пообщался с Самарской группой детского хора России
14 января 2018 17:15
233
В фойе духовно-просветительского центра «Кириллица» Главу региона встретили участники Самарской группы детского хора России. Дмитрий Азаров поблагодарил ребят за выступление и вручил памятные подарки. Напомним, 27 декабря, шесть талантливых ребят из нашего региона приняли участие в выступлении сводного детского хора России в Государственном Кремлевском Дворце. Открывал концерт 11-летний тольяттинец Федор Шаляпин. «Нам было очень волнительно. Смотришь, а напротив тебя сидит Президент России Владимир Владимирович Путин», - рассказал тезка легендарного певца.
Открывая встречу, Дмитрий Азаров поздравил присутствующих с Рождеством Христовым: «Свет этого праздника озаряет весь год. Думаю, что традиция поздравлять с новым счастьем связана с тем, что мы встречаем Рождество».
Также глава региона напомнил, что 13 января – День Самарской губернии. В этот праздник как некогда актуально звучит тема сохранения исторической и культурной памяти.
«Одной из главных задач является укрепление традиционных духовных ценностей, единства российского народа», – отметил Глава региона и подчеркнул, что, если россияне лишатся общей нравственной основы, то народ потеряет свое единство и страну. Хранительницей этой основы на протяжении всей истории России была и остается православная церковь. Наряду с другими конфессиями, православное христианство проповедует идеи любви, добра, милосердия и справедливости, которые всегда были и остаются духовной опорой нашего народа.
Глава региона отметил, что в современном полном угроз мире гражданскому обществу как никогда важно сохранить единство и сплоченность: «С каждым годом все больше информации о насилии, войнах, терроризме по всему миру, и мы хотим, чтобы эти беды и впредь обходили Россию стороной. Чтобы наше государство было защищено от разного рода угроз, было сильным, независимым, крайне важно сохранить единение. Наш гражданский долг – проявить активность и сделать выбор в пользу будущего, в пользу наших детей и внуков».
Возможность проявить гражданскую позицию представится уже 18 марта, на выборах Президента России. От того, какой путь выберут жители страны, зависит будущее всего русского мира.
Владыка Сергий поздравил собравшихся с праздниками и долгожданной встречей: «Сегодня мы все озабочены одними проблемами, как обустроить нашу великую державу. Главное, что мы живем в мире, общество открыто, прилавки не пустуют и созданы достойные условия для проживания. Мы народ с великой историей и великими подвижниками. Дай Бог, чтобы к нашей общественности приходила заинтересованность в духовном развитии, чтобы сохранялись те ценности, которые исторически были присущи нашему народу».
Владыка также предложил, чтобы рождественские встречи с православной общественностью в святочную неделю стали ежегодными. Дмитрий Азаров предложение поддержал.
Большая часть встречи была посвящена общению в режиме открытого микрофона. Представитель организации «Самара православная» Валерий Гользицкий рассказал о помощи незащищенным слоям населения: «Необходимо консолидировать работу по сбору продуктов питания. Мы проводим ее совместно с Общероссийским народным фронтом, Елизавето-Варваринским сестричеством и другими организациями. Такой опыт есть во всех развитых странах».
Валерий Гользицкий призывал проводить такие мероприятия во всей Самарской области. По его мнению, финансирование этой работы следует осуществлять в том числе за счет частных жертвователей, а также – некоммерческих организаций. Глава региона предложение поддержал и отметил, что необходимость привлечения социально-ориентированных НКО к сотрудничеству с государственным сектором подчеркивал Президент России. Православные организации, основной направленностью которых является социальная поддержка людей и помощь неимущим, могут оказать серьезную поддержку региональным властям.
После этого слово взяли представители казачества, которые предложили разработать государственную программу по поддержке казаков. О создании такой программы много говорилось в предыдущий период, однако до реализации дело не дошло. Дмитрий Азаров подчеркнул: если обещание властью дано, оно должно быть выполнено, и попросил казачество подготовить предложения о пунктах программы в месячный срок.
Также выступили члены самарского отделения «Союза православных женщин». Они предложили применять в средних школах образовательную программу «Нравственные аспекты семейной жизни». Это предложение, как и другие, будет взято в отработку региональным оравительством, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 января 2018 23:20
Позже космонавты подняли пакеты с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!». Социум
105
14 января 2018 17:15
Глава региона и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провели встречу с общественными православными организациями. Социум
231
14 января 2018 15:32
Цель акции – сдача донорской крови, чтобы подарить шанс на выздоровление, спасение жизни и здоровья нуждающихся. Социум
166
Здравоохранение
12 января 2018 14:22
Специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики и главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков подготовили для жителей Самарской... Здравоохранение
391
12 января 2018 11:37
Эпидемического уровня не зафиксировано. Здравоохранение
209
10 января 2018 14:00
В адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. Здравоохранение
294
Новости медицины
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
146
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
209
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
651
Туризм
12 января 2018 09:27
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала места, в которых российские любители поездок особенно охотно встречали 2018 год. Туризм
227
9 января 2018 10:29Самара вошла в топ-3 самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
Рейтинг составлен по результатам анализа броней. Туризм
204
18 декабря 2017 10:46
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году. Туризм
301
Образование
12 января 2018 17:27
В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию, установили новые окна и двери.... Образование
270
12 января 2018 09:12
Депутаты считают, что детям необходимо больше отдыхать в теплое время года. Образование
220
11 января 2018 10:57
Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке. Образование
313
Культура
14 января 2018 10:28
Ее организует культурный центр "Светлица". Культура
410
12 января 2018 11:48
Выставка будет работать до 28 февраля. Культура
238
12 января 2018 10:46
Мероприятие состоится в ЦРК «Художественный». Культура
246
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
67
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
482
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
470
Видео
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
321
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6307
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2347
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9270
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2873
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11253
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3063
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1840
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2245
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2129
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1781
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3410
Мероприятия