В центре "Кириллица" на встрече с православными организациями Дмитрий Азаров пообщался с Самарской группой детского хора России

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В фойе духовно-просветительского центра «Кириллица» Главу региона встретили участники Самарской группы детского хора России. Дмитрий Азаров поблагодарил ребят за выступление и вручил памятные подарки. Напомним, 27 декабря, шесть талантливых ребят из нашего региона приняли участие в выступлении сводного детского хора России в Государственном Кремлевском Дворце. Открывал концерт 11-летний тольяттинец Федор Шаляпин. «Нам было очень волнительно. Смотришь, а напротив тебя сидит Президент России Владимир Владимирович Путин», - рассказал тезка легендарного певца.Открывая встречу,поздравил присутствующих с Рождеством Христовым: «Свет этого праздника озаряет весь год. Думаю, что традиция поздравлять с новым счастьем связана с тем, что мы встречаем Рождество».Также глава региона напомнил, что 13 января – День Самарской губернии. В этот праздник как некогда актуально звучит тема сохранения исторической и культурной памяти.«Одной из главных задач является укрепление традиционных духовных ценностей, единства российского народа», – отметил Глава региона и подчеркнул, что, если россияне лишатся общей нравственной основы, то народ потеряет свое единство и страну. Хранительницей этой основы на протяжении всей истории России была и остается православная церковь. Наряду с другими конфессиями, православное христианство проповедует идеи любви, добра, милосердия и справедливости, которые всегда были и остаются духовной опорой нашего народа.Глава региона отметил, что в современном полном угроз мире гражданскому обществу как никогда важно сохранить единство и сплоченность: «С каждым годом все больше информации о насилии, войнах, терроризме по всему миру, и мы хотим, чтобы эти беды и впредь обходили Россию стороной. Чтобы наше государство было защищено от разного рода угроз, было сильным, независимым, крайне важно сохранить единение. Наш гражданский долг – проявить активность и сделать выбор в пользу будущего, в пользу наших детей и внуков».Возможность проявить гражданскую позицию представится уже 18 марта, на выборах Президента России. От того, какой путь выберут жители страны, зависит будущее всего русского мира.Владыка Сергий поздравил собравшихся с праздниками и долгожданной встречей: «Сегодня мы все озабочены одними проблемами, как обустроить нашу великую державу. Главное, что мы живем в мире, общество открыто, прилавки не пустуют и созданы достойные условия для проживания. Мы народ с великой историей и великими подвижниками. Дай Бог, чтобы к нашей общественности приходила заинтересованность в духовном развитии, чтобы сохранялись те ценности, которые исторически были присущи нашему народу».Владыка также предложил, чтобы рождественские встречи с православной общественностью в святочную неделю стали ежегодными. Дмитрий Азаров предложение поддержал.Большая часть встречи была посвящена общению в режиме открытого микрофона. Представитель организации «Самара православная» Валерий Гользицкий рассказал о помощи незащищенным слоям населения: «Необходимо консолидировать работу по сбору продуктов питания. Мы проводим ее совместно с Общероссийским народным фронтом, Елизавето-Варваринским сестричеством и другими организациями. Такой опыт есть во всех развитых странах».Валерий Гользицкий призывал проводить такие мероприятия во всей Самарской области. По его мнению, финансирование этой работы следует осуществлять в том числе за счет частных жертвователей, а также – некоммерческих организаций. Глава региона предложение поддержал и отметил, что необходимость привлечения социально-ориентированных НКО к сотрудничеству с государственным сектором подчеркивал Президент России. Православные организации, основной направленностью которых является социальная поддержка людей и помощь неимущим, могут оказать серьезную поддержку региональным властям.После этого слово взяли представители казачества, которые предложили разработать государственную программу по поддержке казаков. О создании такой программы много говорилось в предыдущий период, однако до реализации дело не дошло. Дмитрий Азаров подчеркнул: если обещание властью дано, оно должно быть выполнено, и попросил казачество подготовить предложения о пунктах программы в месячный срок.Также выступили члены самарского отделения «Союза православных женщин». Они предложили применять в средних школах образовательную программу «Нравственные аспекты семейной жизни». Это предложение, как и другие, будет взято в отработку региональным оравительством, сообщает пресс-служба облправительства.