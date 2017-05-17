В тольяттинской Православной классической гимназии прошел первый городской детский бал

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Такое мероприятие в Тольятти проводится впервые.В феврале 2017 года по инициативе директора гимназии, ректора института протоиерея Димитрия Лескина было заключено соглашение о сотрудничестве между тремя образовательными учреждениями, которые входят в систему непрерывного православного образования Тольятти: Поволжским православным институтом, Гуманитарным колледжем и Православной классической гимназией и АНО ДО «Планета детства «Лада». Именно в рамках этого сотрудничества и был проведен IВесенний городской детский бал.Два месяца 56 деток готовились к мероприятию. Они приходили на репетицию в гимназию, где с ними занималась главный хореограф гимназии и проекта «Детский бал» Светлана Федоровна Тямкова; оттачивали программу в своих детских садах схореографами и музыкальными руководителями; родители готовили маленьким дамам и кавалерам бальные наряды.В день события в настоящем бальном зале гимназии, на настоящем паркете малыши, слушая бережные указания распорядителя бала, танцевали вальсы и польки, играли в бальные игры. А начался бал, конечно же, с торжественного полонеза. От каждого детского сада был представлен стихотворный или музыкальный номер. И не было у деток ни капли усталости, только веселье и радостное желание продолжать этот веселый вечер.Благословляя всех присутствующих, иерей Георгий Рыбаков подчеркнул важность таких мероприятий с точки зрения воспитания ребенка: «Весна, которую мы с вами встречаем и наш бал очень похожи между собой. Как весна облагораживает природу, вызывает ее к жизни, показывает всю ее красоту и величие, также и балы пробуждают в ребенке самое хорошее, что заложено в нем. Особенно в мальчиках – мы видим, как они подтягиваются, как держат осанку, а, самое главное, как они нежно и бережно начинают относиться к девочкам. А девочки становятся женственными, мягкими и очень красивыми».В завершении бала все маленькие танцоры получили сладкие подарки, а организаторы от детских садов – дипломы. Детки не хотели расходиться, и родители с удовольствием фотографировали своих счастливых, очаровательных красавиц и их кавалеров, сообщает пресс-служба Православной классической гимназии.