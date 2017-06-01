В технопарке «Жигулевская долина» состоится региональный форум «Линия успеха»

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Шестой год на территории региона проводится масштабный бизнес-форум для представителей малого и среднего предпринимательства, приехавших из разных концов губернии.В 2017 году Форум впервые пройдет в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165) 7 июня с 9.00 до 17.00. Участники Форума познакомятся с инфраструктурой технопарка, узнают о предоставляемых на его территории услугах и условиях их оказания.Участие в форуме примут собственники и руководители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, менеджеры, члены ассоциаций и общественных объединений предпринимателей, представители региональных и муниципальных органов власти, региональных структур поддержки предпринимательства.Деловая программа Форума сформирована исходя из потребностей предпринимателей. В рамках мероприятия будет проходить:- конференция по франчайзингу и выставка-ярмарка франшиз, организованная Российской ассоциацией франчайзинга. Развитие рынка франшиз очень актуально в настоящее время. Франчайзинг позволяет быстро начать и успешно развивать бизнес с гораздо меньшими рисками, чем поднимать свое дело «с нуля».- авторские семинары-тренинги:вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области А.В.Кобенко проведет авторский семинар-тренинг «Стратегии развития региональных компаний»;ведущий российский бизнес-тренер в сфере продаж Борис Жалило проведет бизнес-тренинг «Стратегия маркетинговой деятельности предприятия – поиск новых рынков и каналов продвижения».- круглый стол с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Е.Н. Борисова, предпринимателей, членов ассоциаций и общественных объединений предпринимателей, представителей региональных и муниципальных органов власти, региональных структур поддержки предпринимательства по обсуждению проблемных вопросов ведения бизнеса.Одним из основных направлений деловой программы станет молодежное предпринимательство. На Форуме пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017».В финансовом клубе банковские, кредитные и микрофинансовые организации познакомят участников форума со своими программами и финансовыми услугами для малого и среднего бизнеса.