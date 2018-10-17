В технопарке "Жигулевская долина" состоится официальное открытие регионального представительства Фонда "Сколково"

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В этот день, в 10.00 технопарк «Жигулевская долина» проведет День открытых дверей для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом, ставит перед собой новые цели и достигает их. В рамках открытия в нашем городе регионального представительства Фонда «Сколково», гости мероприятия смогут ознакомиться с лучшими бизнес-практиками, поучаствовать в семинарах, мастер-классах, и наконец, узнать как стать частью самой успешной команды страны.Теперь, чтобы получить статус резидента самого известного инновационного центра, не обязательно ехать в Москву!Не ищите причины – ищите возможности: 25 октября, технопарк «Жигулевская долина», открытие регионального представительства Фонда«Сколково».Вход на мероприятие по предварительной регистрации .Подробнее о мероприятии на сайте dolinatlt.ru или по телефону 570-100, передает пресс-служба технопарка.