В течение суток после переезда серверов ЖЖ в Россию РКН блокировал почти 100 записей
25 декабря 2016 17:33
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При этом попытки зайти на заблокированные записи, воспользовавшись наиболее распространенными методами обхода блокировок, к результату не приводят, отмечает "Медиазона".
Для всех страниц и аккаунтов, блокированных 23 декабря, указано, что решение об этом принято по запросу Генпрокуратуры. Среди оснований для принятия решений указаны публикации с призывами к массовым беспорядкам.
Пользователи "Живого журнала" обратили внимание на перебои в работе сервиса в ночь на 22 декабря. Антон Носик, бывший руководитель службы блогов SUP, до реорганизации владевшей "Живым журналом", разъяснил, что перебои в работе связаны с переездом серверов из Калифорнии в Москву.
Он указывает, что переезд значительно расширяет возможности спецслужб по контролю за публикациями: "В моем собственном уголовном деле есть переписка сыскарей с той самой администрацией (ЖЖ), где содержится вежливый, но категорический отказ в предоставлении моих персональных данных, поскольку запрос не содержал никаких юридических оснований для их раскрытия. Больше оснований для таких отказов нет. Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени".
Он также подчеркивает, что это несет в себе опасности для рядовых пользователей сервиса: "На других социальных платформах уголовному преследованию за репосты, ретвиты и прочие преступления мысли в основном подвергались отнюдь не властители дум и лидеры мнений, а совершенно случайные старшеклассники и первокурсники, виноватые прежде всего в том, что их легко было вычислить", сообщает newsru.com.
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