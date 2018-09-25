В течение года в России могут создать гиперзвуковые снайперские патроны
25 сентября 2018 23:57
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— Мы плотно изучаем эту тему. Думаю, при определённой господдержке уже сейчас в состоянии за год создать снайперский патрон с начальной скоростью полёта пули две тысячи метров секунду. Это уже гиперзвук, — рассказал Лобаев РИА "Новости", уточнив, что в настоящее время у большинства снайперских винтовок и патронов скорость не превышает 1200 метров в секунду.
Как уточнил разработчик оружия, данная технология позволит добиться значительного повышения точности и дальности снайперского огня. Прежде всего за счёт того, что патроны будут снаряжены не порохом, как раньше, а специальными детонирующими химическими веществами особого состава.
Отметим, компания Lobaev Arms была основана в 2013 году в Калужской области и занимается разработкой снайперского оружия. Фирма отмечена не только инновационными разработками. Как сообщал Лайф, также сотрудники Lobaev Arms установили абсолютный рекорд в дальности стрельбы из снайперской винтовки — 4210 метров.
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