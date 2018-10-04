В театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Человек из Подольска»

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Дата, время проведения: 9 и 10 октября. Начало спектаклей в 18:30Пьеса «Человек из Подольска» о том, какой могла бы быть полиция, если бы мы жили в идеальном мире.Пьеса ярко показывает актуальные проблемы нашего общества. Действие происходит в отделении полиции. Но здесь полиция – это не просто исполнительный орган, это полиция нравов и мыслей.Допрос человека из подмосковного города превращается в занимательную психологическую игру.Автор пьесы - Данилов Дмитрий Алексеевич.Режиссер спектакля - Трегубов Виктор Александрович.Художественный руководитель постановки — Дробышев Евгений Борисович.В спектакле заняты актёры (играют два состава):Игорь Белоцерковский, Роман Лексин, Олег Сергеев, Михаил Акаемов, ОлегРубцов, Елена Остапенко, Юлия Бакоян, сообщает пресс-служба департамента культуры и молодежной политики Самары.