В сызранской школе ученики избили учительницу до потери сознания

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По его словам, один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на учительницу в коридоре школы около спортзала, после чего к избиению присоединились еще несколько подростков.«Один из учеников 8 класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», - сообщил собеседник.У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.Фото: pixabay.com