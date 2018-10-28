В связи с ухудшением погоды региональная ГИБДД рекомендует автолюбителям отказаться от дальних поездок

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В случае если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательными и осторожными, помните о мерах безопасности и важности соблюдения Правил дорожного движения.Следует учитывать, что в неблагоприятных погодных условиях сцепление колёс с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз и даже незначительное превышение скоростного режима может привести к трагическим последствиям, передает пресс-служба ГИБДД Самары.