В связи с ремонтом железнодорожных переездов на территории Самары временно ограничат движение транспорта

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- с 13:00 24 апреля 2017 года до 06:00 25 апреля 2017 года, с 13:00 25 апреля 2017 года до 19:00 27 апреля 2017 года - в районежелезнодорожного переезда на съезде от Аэропортовского шоссе в сторону ПГТ «Смышляевка»;- с 09:00 24 апреля 2017 года до 13:00 25 апреля 2017 года, с 09:00 4 мая 2017 года до 13:00 7 мая 2017 года - по ул. Литвинова в границах пересечения с железнодорожным переездом (пос. Зубчаниновка).В указанные периоды автобусы маршрута № 75 проследуют в объезд: под путепровод, в направлении Кинеля. сообщает пресс-служба администрации Самары.