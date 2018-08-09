В связи с ремонтом теплотрассы будет закрыто движение транспорта на участке Заводского шоссе
9 августа 2018 15:22
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На время проведения работ движение маршрутов общественного транспорта будет организовано следующим образом.
Автобусный маршрут № 9 «Металлург – п. Мясокомбинат»:
на весь период ограничения движения часть автобусов будет следовать от завода «Металлург» до остановки «Заводское шоссе (Рынок «Норд)» и обратно, другая часть автобусов будет следовать от конечной остановки «Институт «Индустройпроект» в поселке Мясокомбинат до остановки «Сталелитейный завод» на пересечении проезда Мальцева и Заводского шоссе.
Таким образом, пассажиры из поселка Мясокомбинат смогут доехать до пересечения проезда Мальцева и Заводского шоссе, пройти до остановки «Заводское шоссе (Рынок «Норд)» по ул. XXII Партсъезда и совершить пересадку на автобусы маршрутов №№ 9, 55, 207, 213, 266, либо на трамваи маршрутов №№ 2, 3, 12, 19, 21.
Автобусный маршрут № 65 «ЦАВ – ул. Кабельная»:
10 августа 2018 года с 12:00 до 19:00 будет следовать по укороченному маршруту от автовокзала «Центральный» до остановки «Заводское шоссе (Рынок «Норд)» (маршрут работает только по будням в часы «пик»), передает пресс-служба администрации Самары.
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