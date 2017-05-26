В связи с ремонтом теплосетей в центре Самары временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории Самары- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года - по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовская, поул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;- с 08:00 26 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича;- с 00:00 26 мая 2017 года до 23:00 14 июня 2017 года - по Студенческому переулку на участке протяженностью 100 метров от ул. Чапаевская в направлении Волжского проспекта.Автобусные маршруты №№ 24, 92:- с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 – автобусы следуют по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская - в обоих направлениях;- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях;- с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года – по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская - в обоих направлениях.Автобусный маршрут № 297:- с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 года – по улицам Самарская и Красноармейская - в обоих направлениях;- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Самарская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях;- с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года – по улицам Самарская и Красноармейская - в обоих направлениях.Автобусные маршруты №№ 34, 207, 226, 240:- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях.Автобусные маршруты №№ 37, 46, 47, 295:- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Льва Толстого, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях.Автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по Волжскому проспекту, улицам Куйбышева, Красноармейская, Фрунзе, сообщает пресс-служба администрации Самары.