В связи с работами на трубопроводе ХВС, транспорт по ул. Магистральная следует по скорректированной схеме
7 февраля 2019 19:22
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Как сообщает департамент транспорта, автобусы маршрутов №№ 7, 75 вместо улицы Магистральная едут по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитная и далее по своим маршрутам. А автобусы №№ 27, 27к, 217,229, 253объезжают место коммунальной аварии по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургическая, Магистральная и далее следуют по своим маршрутам.
По направлению "в город" сохраняется обычная схема движения, передает пресс-служба горадминистрации.
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