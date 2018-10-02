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Новости /  Общество /  Социум  

В связи с проведением фестиваля «Ожившие страницы истории» в Самаре будет ограничено движение по ул. Ленинская

2 октября 2018 16:28
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Кроме того, на отрезке ул. Ленинская с 20:00 5 октября 2018 года до 16:00 6 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением историко-патриотического фестиваля «Ожившие страницы истории» на территории города Самара с 12:00 до 16:00 6 октября 2018 года будет ограничено движение транспорта по ул. Ленинская от дома № 123 по вышеуказанной улице до ул. Рабочая.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Кроме того, на вышеуказанном отрезке ул. Ленинская с 20:00 5 октября 2018 года до 16:00 6 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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В связи с проведением фестиваля «Ожившие страницы истории» в Самаре будет ограничено движение по ул. Ленинская
Кроме того, на отрезке ул. Ленинская с 20:00 5 октября 2018 года до 16:00 6 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.  Социум
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