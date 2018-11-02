В связи с проведением 4 ноября акции «Мы – едины» изменится схема движения транспорта в центре Самары
2 ноября 2018 17:20
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Также с 20:00 3 ноября 2018 года до 16:00 4 ноября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до Студенческого переулка, по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до Студенческого переулка, по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесная, по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.
Кроме того, с 02:00 до 16:00 4 ноября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 61, 261, 247, 11 - будет организовано по скорректированной схеме.
- движение автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261 в направлении центра города - по ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, далее - по своим маршрутам; в обратном направлении – по ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, далее - по своим маршрутам;
- движение автобусов маршрута № 11 в направлении Губернского рынка будет осуществляться по ул. Льва Толстого, ул. Самарская, ул. Венцека, ул. Максима Горького, далее - по своему маршруту; в направлении станции метро «Алабинская» - по ул. Максима Горького, ул. Комсомольская, ул. Водников, ул. Крупской, ул. Алексея Толстого, ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Самарская, ул. Льва Толстого, далее - по своему маршруту.
Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях,передает пресс-служба горадминистрации.
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