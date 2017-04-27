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Новости /  Общество /  Социум  

В связи с празднованием Первомая, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

27 апреля 2017 17:54
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Кроме этого, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, на территории Самары (на ряде улиц) будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

С 16:00 30 апреля 2017 года до 22:00 1 мая 2017 года ограничительные меры будут действовать на следующих участках: по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Красноармейская, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

В указанный период автобусы маршрутов № 37, 46, 47, 295 проследуют в объезд по ул. Самарская, ул. Венцека до пл. Революции, а далее – по своим трассам следования.

Также с 16:00 30 апреля 2017 года до 16:00 1 мая 2017 года будет ограничено движение по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Общественный транспорт будет следовать следующим образом:

- автобусные маршруты № 24 и № 92 поедут в объезд по ул. Галактионовская, ул. Венцека до пл. Революции, далее – по своим трассам;

- маршруты № 207 и № 297 – по ул. Самарская до ул. Венцека, а от пл. Революции – по своим схемам движения;

- маршруты № 34, № 226, № 240 – с ул. Красноармейская проследуют по ул. Самарская, далее – по ул. Венцека.

- с 8:00 до 14:00 1 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая.

Кроме того, с 08:00 до 14:00 1 мая 2017 года будет ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейская на участке от ул. Вилоновская до ул. Полевая.

А с 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая 2017 года ограничение действует и на ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Необходимо отметить, что временное ограничение движения не повлияет на работу городского электрического транспорта; трамваи будут следовать по своим маршрутам и расписанию.

Кроме этого, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

- с 10:00 30 апреля 2017 года до 22:00 1 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Высоцкого до ул. Красноармейская,
по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

- с 16:00 30 апреля 2017 года до 16:00 1 мая 2017 года - по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по
ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

- с 20:00 30 апреля 2017 года до 14:00 1 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая. сообщает пресс-служба администрации Самары.


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Комментарии



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