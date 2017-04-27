В связи с празднованием Первомая, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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С 16:00 30 апреля 2017 года до 22:00 1 мая 2017 года ограничительные меры будут действовать на следующих участках: по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Красноармейская, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.В указанный периодпроследуют в объезд по ул. Самарская, ул. Венцека до пл. Революции, а далее – по своим трассам следования.Такжебудет ограничено движение по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.- автобусные маршруты № 24 и № 92 поедут в объезд по ул. Галактионовская, ул. Венцека до пл. Революции, далее – по своим трассам;- маршруты № 207 и № 297 – по ул. Самарская до ул. Венцека, а от пл. Революции – по своим схемам движения;- маршруты № 34, № 226, № 240 – с ул. Красноармейская проследуют по ул. Самарская, далее – по ул. Венцека.- с 8:00 до 14:00 1 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая.Кроме того,будет ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейская на участке от ул. Вилоновская до ул. Полевая.ограничение действует и на ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.Необходимо отметить, что временное ограничение движения не повлияет на работу городского электрического транспорта; трамваи будут следовать по своим маршрутам и расписанию.- с 10:00 30 апреля 2017 года до 22:00 1 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Высоцкого до ул. Красноармейская,по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;- с 16:00 30 апреля 2017 года до 16:00 1 мая 2017 года - по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, поул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;- с 20:00 30 апреля 2017 года до 14:00 1 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая. сообщает пресс-служба администрации Самары.