В связи с празднованием Дня Победы в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
2 мая 2017 17:31
154
Данная мера будет действовать на следующих участках улиц:
- с 22:00 3 мая 2017 года до 14:00 9 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Льва Толстого до
ул. Красноармейская;
- с 17:00 до 22:00 3 мая 2017 года и 5 мая 2017 года, с 8:00 до 14:00 7 мая 2017 года - по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Куйбышева;
- с 17:00 до 22:00 5 мая 2017 года, с 8:00 до 14:00 7 мая 2017 года – по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая, по
ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Вилоновская до ул. Льва Толстого, по ул. Льва Толстого от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейская, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская, по ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская, по Студенческому переулку от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;
- с 8:00 до 14:00 7 мая 2017 года - по
ул. Молодогвардейская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого;
- с 14:00 7 мая 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- с 06:00 8 мая 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по
ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Красноармейская;
- с 08:00 до 14:00 8 мая 2017 года - по
ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Полевая, по
ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;
- с 14:00 8 мая 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
- с 14:00 8 мая 2017 года до 16:00 9 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Высоцкого от
ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Чапаевская от
ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;
- с 06:00 до 16:00 9 мая 2017 года - по
ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от
ул. Лесная до ул. Вилоновская, по ул. Лесная от Волжского проспекта до
ул. Осипенко, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до
ул. Максима Горького, по ул. Маяковского от ул. Галактионовская до
ул. Молодогвардейская, по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до
ул. Молодогвардейская, по Студенческому переулку от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до
ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до
ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по
ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Некрасовская, по
ул. Некрасовская от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от
ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Некрасовская до
ул. Льва Толстого, по Студенческому переулку от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;
- с 12:00 до 18:00 9 мая 2017 года - по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;
- с 16:00 9 мая 2017 года до 01:00 10 мая
2017 года - по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького,
по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по
ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- с 09:00 до 12:00 9 мая 2017 года - по
ул. Сергея Лазо (пос. Управленческий) от ул. Парижской Коммуны до
ул. Гайдара, по Красноглинскому шоссе (пос. Мехзавод) от 1 квартала до 4 квартала, по ул. 4 квартал (пос. Береза) от ул. Аэропорт до 2 квартала, по
ул. Труда (пос. Прибрежный) от ул. Парусная до ул. Овчарова;
- с 06:00 до 16:00 9 мая 2017 года - по
ул. Галактионовская от Студенческого переулка до ул. Ленинградская;
- с 16:00 9 мая 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.
Кроме того, на территории Самары будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением городского общественного транспорта) на следующих участках:
- с 07:00 20 апреля 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - на площади Куйбышева со стороны ул. Красноармейская и
ул. Вилоновская;
- с 17:00 3 мая 2017 года до 14:00 9 мая
2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Льва Толстого до
ул. Красноармейская;
- с 14:00 до 22:00 3 и 5 мая 2017 года, с 18:00 6 мая 2017 года до 14:00 7 мая 2017 года - по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по
ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Куйбышева;
- с 08:00 до 16:00 5 мая 2017 года - по
ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Маяковского, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;
- с 14:00 до 22:00 5 мая 2017 года, с 08:00 до 14:00 7 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Красноармейская до ул. Полевая, по
ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Вилоновская до ул. Льва Толстого, по ул. Льва Толстого от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейская;
- с 18:00 6 мая 2017 года до 14:00 7 мая
2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого;
- с 18:00 6 мая 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- с 18:00 7 мая 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по
ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Красноармейская;
- с 06:00 8 мая 2017 года до 01:00 10 мая 2017 года - по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
- с 08:00 до 18:00 8 мая 2017 года - по
ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Полевая, по
ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;
- с 14:00 8 мая 2017 года до 16:00 9 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по
ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Высоцкого от
ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Чапаевская от
ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;
- с 18:00 8 мая 2017 года до 16:00 9 мая 2017 года - по ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Полевая, по
ул. Полевая от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Маяковского от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до
ул. Молодогвардейская, по Студенческому переулку от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до
ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до
ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по
ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Некрасовская, по
ул. Некрасовская от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого от
ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Некрасовская до
ул. Льва Толстого, по ул. Галактионовская от Студенческого переулка до
ул. Ленинградская;
- с 18:00 8 мая 2017 года до 18:00 9 мая 2017 года - по Волжскому проспекту от ул. Лесная до ул. Полевая, по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- с 16:00 9 мая 2017 года до 01:00 10 мая
2017 года - по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького,
по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по
ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская.
Необходимо отметить, что на работу электрического транспорта данные ограничения не повлияют. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию.
Движение городских автобусов в период дорожных ограничений будет организовано следующим образом:
- автобусные маршруты №№ 24, 92 - 3 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 проследуют по улицам Галактионовская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая 2017 года с 00:00 до 17:00 - по улицам Галактионовская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 - по улицам Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая 2017 года с 08:00 до 14:00 - по улицам Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая 2017 года с 14:00 до 24:00 - по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая 2017 года с 00:00 до 14:00 - по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая 2017 года с 14:00 до 24:00 - по улицам Галактионовская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая 2017 года с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;
- автобусные маршруты №№ 207, 297 - 3 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая 2017 года с 00:00 до 17:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая 2017 года с 08:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая 2017 года с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая 2017 года с 00:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая 2017 года с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая 2017 года с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;
- автобусные маршруты №№ 34, 226, 240 - 3 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая 2017 года с 00:00 до 17:00 - по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая 2017 года с 08:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 8 мая 2017 года с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая 2017 года с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;
- автобусные маршруты №№ 37, 46, 47, 295 - 5 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая 2017 года с 08:00 до 14:00 - по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 8 мая 2017 года с 14:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая 2017 года с 00:00 до 24:00 - по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;
- автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 - 5 мая 2017 года с 17:00 до 22:00 - по проспекту Ленина, улицам Полевая, Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая 2017 года с 08:00 до 14:00 - по проспекту Ленина, улицам Полевая, Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 9 мая 2017 года с 00:00 до 24:00 - по проспекту Ленина, улицам Полевая, Самарская и Венцека в обоих направлениях;
- автобусный маршрут № 11 - 5 мая 2017 года с 17:00 до 22:00, 7 мая 2017 года с 08:00 до 14:00, 9 мая 2017 года с 00:00 до 24:00 - от Губернского рынка до 6-го причала (в прямом направлении - по улицам Агибалова, Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская, Самарская, Венцека, Максима Горького; в обратном направлении - по улицам Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерская, Куйбышева, Венцека, Самарская, Красноармейская, Арцыбушевская, Льва Толстого, Спортивная);
- автобусные маршруты №№ 1, 1к, 68, 210, 221 - 9 мая 2017 года с 09:00 до 12:00 - в п. Управленческий в обоих направлениях - по Красноглинскому шоссе; в п. Мехзавод в направлении «в город» - по автодороге 1-го квартала и Московскому шоссе;
- автобусные маршруты №№ 45, 50, 78, 79 - 9 мая 2017 года с 09:00 до 12:00 - в п. Управленческий - по Волжскому и Красноглинскому шоссе в обоих направлениях;
- автобусные маршруты №№ 56, 67, 205, 268 - 9 мая 2017 года с 09:00 до 12:00 - в п. Мехзавод в направлении «в город» - по Московскому шоссе (без заезда к ООТ «СПТУ-50»);
- автобусный маршрут № 4к - 9 мая 2017 года с 09:00 до 12:00 - по ул. Сергея Лазо в обоих направлениях (с разворотом на площадке у стадиона «Чайка»);
- автобусный маршрут № 78 - 9 мая 2017 года с 09:00 до 12:00 - от Барбошиной поляны до терминала № 1 аэропорта «Курумоч» (без заезда в п. Береза), сообщает пресс-служба администрации Самары.
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