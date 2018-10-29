В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время Минтранс СО просит самарчан быть внимательнее на дорогах

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Уважаемые жители Самарской области!В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время и возможностью образования гололеда на автодорогах убедительно просим вас быть внимательнее: соблюдать дистанцию и скоростной режим и принять меры о замене летней резины на зимнюю, передает пресс-служба минтранса СО.