В связи с морозами на двух автодорогах Самарской области работают мобильные пункты обогрева

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От Главного управления МЧС России по Самарской области пункт обогрева располагается на 974 км федеральной трассы М-5, от Волжского спасательного центра МЧС России - на автодороге «Самара-Саратов» в районе поселка Волжский.Пункты обогрева обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств.Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона по возможности воздерживаться от перемещения на личном транспорте, проявлять осторожность при движении в условиях плохой видимости.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи), сообщает пресс-служба облМЧС.