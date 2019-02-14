В связи с аварией на теплотрассе, в районе улицы Полевой временно меняется схема движения транспорта

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Специалисты ПТС приступили к ремонту теплотрассы на ул. Полевая (в районе перекрестка с пр. Ленина) – по данным предприятия, коммунальная авария произошла на участке теплосети диаметром 400 мм. На данный момент место повреждения ограждено, энергетики ведут земляные работы.По этой причине схема движения ряда маршрутов общественного транспорта временно изменена:- автобусы маршрута № 2 следуют в объезд по ул. Ново-Садовая - ул. Осипенко - в оба направления;- автобусы маршрута № 41 - по ул. Арцыбушевская - ул. Ульяновская - в оба направления;- автобусы маршрута № 24 - по ул. Арцыбушевская - ул. Вилоновская - в оба направления;Движение трамваев в настоящее время восстановлено в обоих направлениях.Руководство ПТС обращает внимание жителей города на необходимость соблюдения обязательных правил безопасности вблизи теплотрасс и мест парения, передает пресс-служба горадминистрации.