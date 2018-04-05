В суперфинале Национального чемпионата Global Management Challenge выступят три Самарские команды

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Global Management Challenge – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту с 38-летней мировой историей. Соревнование проходит на программном симуляторе бизнес-среды, условия которой меняются от этапа к этапу в зависимости и от сценария, и от решений, принимаемых конкурирующими командами. Благодаря участию в чемпионате команды развивают навыки работы на конкурентном рынке, стратегическое мышление, навыки командной работы, а также профессиональные компетенции, необходимые современному управленцу. За время участия команды получают опыт управления, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.В текущем сезоне участниками чемпионата стали более 6000 молодых управленцев, предпринимателей, студентов и сотрудников государственных и муниципальных органов власти из 78 регионов России.Суперфинал Национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge будет проводиться 5 апреля на площадке Дома правительства Московской области. В суперфинале будут соревноваться 16 сильнейших команд, которые будут бороться за титул чемпиона России в профессиональной и студенческой лигах. Лучшая управленческая команда по итогам финала получит возможность участия в международном финале Global Management Challenge, который пройдет 16–18 апреля 2018 года в Дубае (ОАЭ), где сразится за право называться лучшей управленческой командой мира.