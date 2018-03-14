В суде началось рассмотрение иска к администрации города с требованиями привести в прежний вид фонтан около площади Славы

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Несколько месяцев дело готовилось к разбирательству. Сегодня началось рассмотрение по существу. При этом в ходе процесса решено было привлечь в него еще и художника Рудольфа Баранова, принимавшего участие в создании фонтана, а также «Самарагорпроект».В самом начале заседания истцы подали ходатайство об уточнении своих требований, после чего суд приступил к заслушиванию Владимира Борисова, впервые прибывшего на заседание. Архитектор показал суду, как раньше выглядел фонтан, предъявив его чертеж и фотографии. (Сам проект найти автор не смог.) Дно было выполнено из смальты, которая создавала впечатление играющего, живого рисунка. В свое время ее привезли из подмосковного Орехово-Зуева, чтобы построить фонтан в городе, который тогда еще носил имя Куйбышева. По словам Борисова, смальта — очень дорогой материал, который в десятки раз превосходит по стоимости тот, которым теперь выложена чаща фонтана (стеклянная плитка с добавлением венецианского стекла).Однако старую смальту просто сломали и выбросили. По мнению архитектора, другой материал, это просто кощунство и китч. Теперь это просто какой-то «детский рисунок», считает Борисов. Хотя такую же смальту, по словам истцов, можно найти и сейчас. В суде даже прозвучала ее стоимость — порядка 200 тысяч рублей за 1 кв. м, тогда как плитка обошлась в 900 рублей.Архитектор выразил недоумение и по поводу заявлений, что у фонтана были трещины, он якобы тек. По словам Владимира Борисова, при создании фонтан проверялся на прочность, а вокруг него делалась морозостойкая и водоупорная плитка. Она несколько раз менялась за 42 года работы фонтана, и к авторам никогда не обращались по поводу состояния объекта.В ходе дальнейшего разбирательства суд обратился к представителям мэрии с вопросом, оспаривает ли муниципалитет авторство истцов, на что последовал ответ «да». Но при этом каких-либо аргументов в защиту своей точки зрения ответчик не представил.